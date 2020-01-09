كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حداد في أوكرانيا على ضحايا الطائرة المنكوبة بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أوكرانيا، أن يوم 9 يناير يوم الحداد بسبب تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في إيران.

وبحسب وكالة أنباء "يوكرين فورم "، قالت الرئاسة الأوكرانية، في بيان، إن الرئيس زيلينسكي وقع المرسوم عقب اجتماع عمل حول القضايا المتعلقة بتحطم الطائرة الأوكرانية.

Advertisements

وأضاف البيان: " تكريما لذكرى الضحايا أصدر الرئيس الأوكراني مرسومًا بتنكيس الأعلام الوطنية الأوكرانية إلى نصف الصاري على مباني سلطات الدولة ووكالات الحكم الذاتي المحلية والمؤسسات والمنظمات المملوكة للدولة"... كما يلغي المرسوم أيضًا أنشطة الترفيه والحفلات الموسيقية ، بالإضافة إلى تغيير البرامج التلفزيونية والإذاعية.

وتحطمت طائرة أوكرانية، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني بإيران، وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 167 راكبا من بينهم اثنين من أوكرانيا، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 9 أفراد جميعهم أوكرانيين.