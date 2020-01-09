كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير: البرازيل لن تقبل ضغط واشنطن بشأن تطوير الجيل الخامس من "هواوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضغط الولايات المتحدة على حلفائها لحظر معدات هواوي وإسقاط الشركة الصينية من قائمة الشركات التي تطور شبكات الجيل الخامس بسبب روابط هواوي المزعومة للحكومة الصينية، وتنفي بكين وشركة الاتصالات هذا الادعاء.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، قال ماركو بونتس، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم، إن البرازيل لن تقبل ضغوط الولايات المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي للبلد العمل مع شركة هواوي العملاقة الصينية لبناء شبكة الجيل الخامس من برازيليا.

وقال "بونتس"، الذي تتولى وزارته مسؤولية تحديد متطلبات الجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة، إنه لن يتم استبعاد أي شركة من عملية تقديم العطاءات وسيتم اختيار المقاول على أساس الجدارة.

وأضاف "بونتس"، في مقابلة مع "بلومبرج": "الشريك الجيد يتفهم دائمًا احتياجات الآخر. تمامًا كما لا تدعي البرازيل ما هي الأعمال التجارية التي تقوم بها الولايات المتحدة مع الصين وما إذا كان هذا يؤثر على أعمالنا الزراعية أم لا".

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ووفقًا لـ"بونتس"، قد تتأخر عملية المناقصات، التي تم تحديدها للنصف الثاني من هذا العام، حتى العام 2021 نظرًا لوجود مشكلات فنية حيث يعمل الخبراء على تحديد كيفية منع شبكة الجيل الخامس من التدخل في الإرسال من أطباق الأقمار الصناعية التي تنقل الإشارات التلفزيونية في البلاد.

وشدد الوزير على أن البرازيل ستخطو بحذر لأنها تريد أن تتعلم من الأخطاء التي ارتكبتها بلدان أخرى أثناء تطوير شبكاتها.

وأكد وزير العلوم أن العلاقات الودية بين الرئيس البرازيلي يير بولسونارو والرئيس ترامب تسمح لبرازيليا بالتقدم في العلوم والتكنولوجيا، وتحديدًا - الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحيوية واستخدام المواد المتقدمة. ولكن الوزير، البالغ من العمر 56 عامًا، قال، إن الصين والبرازيل تجريان أيضًا مفاوضات حول هذه القضايا.

تقود الولايات المتحدة حملة لإخراج هواوي من تطوير الجيل الخامس، مما يهدد حلفائها بإنهاء الصفقات التجارية وتبادل المعلومات الاستخباراتية. يزعم البيت الأبيض أن العملاق الصيني يقوم بالتجسس بناءً على طلب من حكومة البلاد.

هواوي وبكين تنفيان هذا الادعاء. على الرغم من الحملة الأمريكية المكثفة لتشويه سمعة هواوي، التي تُعد جزءًا من الحرب التجارية المستمرة لواشنطن مع الصين، إلا أن الدول تحجم عن التوقف عن التعامل مع شركة الاتصالات العملاقة.