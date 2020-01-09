كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير أمريكي يدعو لفرض عقوبات على الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا تقرير للكونجرس الأمريكي إلى فرض عقوبات على الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وأنه على المسؤولين الأمريكيين مراعاة المخاوف المتعلقة بالحقوق أثناء التعامل مع بكين، بما في ذلك المفاوضات التجارية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وذكر التقرير السنوي لحقوق الإنسان الصادر عن اللجنة التنفيذية للكونجرس حول الصين يوم الأربعاء، أن أوضاع حقوق الإنسان وسيادة القانون تدهورت في الصين من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2019، وهي الفترة التي تمت دراستها.

عرض التقرير بالتفصيل حملة القمع التي شنتها الصين على الأقليات الدينية والناشطين العماليين والصحافة، وركز بشكل مكثف على معاملة الأقلية المسلمة من الأويجور في شينجيانج، "حيث تعتقد اللجنة أن السلطات الصينية ربما ترتكب جرائم ضد الإنسانية".

وقال التقرير: "بالإضافة إلى ذلك، يجب على الإدارة تطوير نقاط حوار للمسؤولين الحكوميين الأمريكيين - بمن فيهم أولئك الذين يشاركون في المفاوضات التجارية - والتي تربط باستمرار حريات الصحافة والكلام وتكوين الجمعيات والمصالح الأمريكية والصينية".

لم يكن ذلك سوى أحدث صيحات من واشنطن بشأن سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما معاملة مسلمي الإيجور في منطقة شينجيانج الشمالية الغربية، حيث تم احتجاز ما لا يقل عن مليون شخص في ما يعتبره كثيرون في الغرب انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والحرية الدينية، وترفض الصين هذه الاتهامات.

يرأس اللجنة الممثل الديمقراطي جيم ماكغفرن والسناتور الجمهوري ماركو روبيو.

وقال النائبان في مؤتمر صحفي كشف النقاب عن التقرير: "كان المفاوضون يعملون على إصدار جديد لمشروع قانون يتطلب إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد ردها على حملة الصين على الأقليات المسلمة".

كان رد فعل الصين غاضبًا عندما أقر مجلس النواب بقيادة الديمقراطية مشروع القانون في أواخر العام الماضي. توقفت في مجلس الشيوخ، الذي أقر مشروع قانون أقل تشددًا في وقت سابق من العام، وسط محادثات تجارية بين واشنطن والصين.

وقال "روبيو"، إنه يتوقع إصدار مشروع قانون يمكن أن يقره مجلس الشيوخ بالإجماع - ويتجنب العقاب الإجرائي الذي قد يعوق التشريع في تلك الغرفة - ويمرر مجلس النواب ويصادق عليه "ترامب".

وقال "ماكغفرن"، إنه يتوقع أن يسير مشروع قانون التسوية إلى الأمام في عام 2020، "نأمل قريباً"، في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وتوقع أن يوقع عليه "ترامب".

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وأضاف "ماكغفرن": "سنصل إلى نعم. هذا هو اعتقادي".

ووصف بعض المشرعين في المؤتمر الصحفي معاملة الصين للويغور بأنها "جريمة ضد الإنسانية".

وذكر التقرير، أن الحكومة الصينية في شينجيانج استخدمت كاميرات التعرف على الوجه وأنظمة مراقبة الهاتف المحمول لإنشاء "سجن في الهواء الطلق".

وأضاف: "نحن. يجب على السياسة الخارجية إعطاء الأولوية لتعزيز حقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون في الصين، ليس فقط لاحترام وحماية الكرامة الأساسية لشعب الصين، ولكن لتعزيز الأمن والازدهار بشكل أفضل للبشرية جمعاء".

لمعالجة الانتهاكات، أوصت الدراسة بتشديد الوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية للشركات الصينية التي تقدم الدعم أو القدرات التقنية للقمع.

كما أوصت بفرض عقوبات على حقوق الشركات والمسؤولين المشاركين في الاعتقال الجماعي ومراقبة الإيجور.

كما دعم التحكم في بيع أنظمة التعرف على الوجه والتعلم الآلي وتكنولوجيا القياس الحيوي عن طريق وضع الوكالات في "قائمة الكيانات" التابعة لوزارة التجارة، مما يمنع المشتريات من الموردين الأمريكيين.

ووصفت الدراسة أيضًا "تآكلًا إضافيًا" لاستقلال هونج كونج والحريات الأساسية، وقالت، إن أشهر الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية تكشف عن "استياء عميق" على المستوى الشعبي.

وقال مكتب وزارة الخارجية في هونج كونج، إن الدراسة "تشوه الحقيقة" في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، اليوم الخميس.