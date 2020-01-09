كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية: يجب وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت المفوضية الأوروبية، إلى وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة في الصراع في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة، وحثت على بذل الجهود لإعادة الحوار، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين في مؤتمر صحفي، قبل مغادرتها لندن، إنها ستناقش الوضع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقالت للصحفيين بعد اجتماع لمفوضيها: "يجب أن يتوقف استخدام الأسلحة الآن لإفساح المجال للحوار".

وقد حذر فلاديمير دزاباروف، عضو بمجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، اليوم الأربعاء، من أن الصراع بين واشنطن وإيران قد يؤدي إلى حرب نووية.