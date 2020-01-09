كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الياباني يستعد لزيارة الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت قناة إن إتش كيه الإذاعية الرسمية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يستعد لرحلة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ابتداءً من عطلة نهاية الأسبوع.

كما أعلنت اليابان، أنها ستحث الحكومات على بذل قصارى جهدها للمساعدة في تخفيف التوترات في أعقاب الضربة الصاروخية الإيرانية على قواعد التحالف الدولي في العراق، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال كبير المتحدثين باسم مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا، يوم الأربعاء، إن "حكومته ستعمل بالتنسيق مع الحكومات ذات الصلة لضمان سلامة المواطنين اليابانيين في المنطقة".

وأضاف: "ستحث اليابان جميع الدول المعنية على بذل أقصى جهد دبلوماسي لتحسين العلاقات".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خططه لنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنه، مع اندلاع التوترات في المنطقة في أعقاب قتل الولايات المتحدة لأحد كبار القادة العسكريين الإيرانيين.

