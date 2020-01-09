كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين توقع اتفاقية التجارة الأمريكية الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض في المحادثات التجارية الصينية الأمريكية سيوقع اتفاق "المرحلة الأولى" في واشنطن الأسبوع المقبل، وفقا لما أوردته رويترز.

وأضاف قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة، أن "ليو" سيزور واشنطن في الفترة من 13 - 15 يناير.

وصرح قاو، للصحفيين فى مؤتمر صحفى دورى بأن فرق التفاوض من الجانبين مازالت على اتصال وثيق بشأن الترتيبات الخاصة للتوقيع.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 31 ديسمبر إن اتفاقية المرحلة الأولى مع الصين سيتم توقيعها في 15 يناير في البيت الأبيض. كما قال ترامب إنه سيوقع الصفقة مع "ممثلين رفيعي المستوى من الصين"، وسيسافر لاحقًا إلى بكين لبدء محادثات حول المرحلة التالية.

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من المتوقع أن تؤدي اتفاقية المرحلة الأولى التي تم التوصل إليها في الشهر الماضي إلى خفض التعريفات الجمركية وزيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة في الولايات المتحدة مع معالجة بعض النزاعات على الملكية الفكرية.

ولكن لم يتم الإعلان عن أي نسخة من النص، ولم يلتزم المسؤولون الصينيون بتوضيح بالنقاط الرئيسية مثل زيادة واردات السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين.

شنت الولايات المتحدة حربًا تجارية على بكين قبل عام ونصف بسبب مزاعم الممارسات التجارية غير العادلة، مثل سرقة الملكية الفكرية والإعانات الأمريكية التي تعود بالنفع على الشركات الصينية المملوكة للدولة بشكل غير عادل.

