للعام الثالث على التوالي.. “البوليساريو” تهدد المشاركين في رالي “افريكا إيكو رايس”

وجهت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، تهديدات للمشاركين في “رالي افريقيا البيئي” المعروف باسم “رالي افريكا إيكو رايس”، والذي دخل المشاركون فيه المغرب قادمين من أوروبا، ومن المنتظر أن يعبروه في اتجاه وجهتهم، السينغال، عبر الجارة الجنوبية موريتانيا.

ووجهت الجبهة الانفصالية أمس الأربعاء، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس بعثة المينورسو كولين ستيوارت، تحتج فيها على عبور الرالي الدولي للأقاليم الجنوبية من المملكة.

ولوحت الجبهة بالتشويش على الرالي بالحديث عن “استخدام جميع الوسائل” للرد، محملة المغرب “المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنجم عن استفزازاته”.

Advertisements

يشار إلى أن منظمي رالي افريقيا البيئي، يضع خريطة المغرب في إعلانه كاملة، وخريطة المغرب وموريتانيا ضمن البلدان التي سيمر منها مساره، غير آبه بتهديدات الجبهة الانفصالية، والتي تطلقها للعام الثالث على التوالي.

وكانت الجبهة الانفصالية قد أطلقت خلال النسخة الماضية من الرالي إشاعة تفيد عرقلة مرور المشاركين فيه عبر معبر الگرگارات، غير أن إدارة الرالي كانت قد إكدت لـ”اليوم 24″ أن التغير في برنامج العبور من الگرگارات كان بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدة على أن كل المشاركين عبروا نحو الأراضي الموريتانية بدون تسجيل أي مشاكل.