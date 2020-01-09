الاحتلال يهدم منشأة غربي رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، منشأة تجارية، غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال رئيس مجلس قروي رأس كركر، راضي أبو فخيدة، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت البلدة وهدمت "بركس" (غرفة كبيرة مغطاة بالصفيح تستخدم لأغراض تجارية)، واستولت على أجزاء منه، بدعوى البناء في مناطق مصنفة "ج" دون ترخيص.

وأضاف أن المنشأة تبلغ مساحتها 35 مترا مربعا، وتقع على أراض خاصة، على أطراف البلدة.

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ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريًا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية للاحتلال الإسرائيلي، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أية مشاريع.