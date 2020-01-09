وزير خارجية مصر يتوجه إلى الجزائر برسالة من السيسي بشأن ليبيا

الخميس 9 يناير 2020

توجه سامح شكري وزير الخارجية المصري إلى العاصمة الجزائرية حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وسيجري الوزير المصري مشاورات مع الأشقاء الجزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

Advertisements

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ أن الوزير شُكري من المُقرر أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس تبون، فضلاً عن الالتقاء بنظيره الجزائري صبري بوقادوم حيث من المقرر بحث سُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدماً، فضلاً عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المُستجدات المتسارعة هناك.

وكان وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان أعلنوا، الأربعاء، أن توقيع مذكرات التفاهم بين تركيا وفايز سراج رئيس مجلس الرئاسة الليبي يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي. وأكد الوزراء خلال اجتماعهم في القاهرة الأربعاء أن هذه المذكرات قد قوضت الاستقرار الإقليمي، وتعتبر باطلة ولاغية.

وأكدوا أن مذكرة التفاهم المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية.