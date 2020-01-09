ذراع إيران في اليمن تحتجز 20 صيادا مصريا

الخميس 9 يناير 2020

كشف نقيب الصيادين في مصر حمدي الغرباوي ، عن احتجاز الحوثي مركبين مصريين على متنهما 20 صيادا مصريا بعد أن جنحتا ودخلتا المياه الإقليمية اليمنية.



وقال نقيب الصيادين إن هناك مراكب محتجزة باليمن على متنها 20 صيادا من أبناء مدينة عزبة البرج المصرية، حيث تم تحرير قضايا ضد أصحابها، فيما تم حبس طاقميها حتى تحديد جلسة لمحاكمتهم .

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وأشار الغرباوي إلى أن المركبين هى "وان تو" و"المصطفى الهادى" وتحمل تصاريح عمل من السويس وغادرت ميناء برنيس بالبحر الأحمر مطلع الشهر الماضى.

وناشد نقيب الصيادين وزارة الخارجية بالتدخل الفوري للإفراج عن طاقمي المركبين المقبوض عليهم بمحافظة الحديدية.