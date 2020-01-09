اخبار العالم

ذراع إيران في اليمن تحتجز 20 صيادا مصريا

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ذراع إيران في اليمن تحتجز 20 صيادا مصريا والان مع التفاصيل

الخميس 9 يناير 2020

كشف نقيب الصيادين في مصر حمدي الغرباوي ، عن احتجاز الحوثي مركبين مصريين على متنهما 20 صيادا مصريا بعد أن جنحتا ودخلتا المياه الإقليمية اليمنية.

 

وقال نقيب الصيادين إن هناك مراكب محتجزة باليمن على متنها 20 صيادا من أبناء مدينة عزبة البرج المصرية، حيث تم تحرير قضايا ضد أصحابها، فيما تم حبس طاقميها حتى تحديد جلسة لمحاكمتهم .

Advertisements

 

وأشار الغرباوي إلى أن المركبين هى "وان تو" و"المصطفى الهادى" وتحمل تصاريح عمل من السويس وغادرت ميناء برنيس بالبحر الأحمر مطلع الشهر الماضى.

 

وناشد نقيب الصيادين وزارة الخارجية بالتدخل الفوري للإفراج عن طاقمي المركبين المقبوض عليهم بمحافظة الحديدية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ذراع إيران في اليمن تحتجز 20 صيادا مصريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا