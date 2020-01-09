التميمي يفتتح المركز الصحي التابع لشرطة السير " المرور" بالمكلا

الخميس 9 يناير 2020

دشن صباح اليوم العميد منير كرامه التميمي المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت إفتتاح المركز الصحي التابع لشرطة السير " المرور" بالمكلا.

وخلال التدشين طاف "التميمي" يرافقه المقدم صلاح بن دويس العوبثاني نائب مدير الأمن والعقيد معمر المشجري مدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت بالمركز ومايحتويه متعرفاً على كافة الخدمات الصحية التي ستُقدّم لمنتسبي ادارة السير وافراد اسرهم وكذلك المواطنين المتابعين لمعاملاتهم في ادارة شرطة السير ولفترتين صباحية ومسائية.

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وأشاد العميد "التميمي" بهذه العيادة وماستقدمه لمنسبي إدارة شرطة السير وبقية المواطنين المرتادين نظراً لحاجتها الملحّة.

مشيراً في مستهل تصريحه ان خلال الأيام القادمة ستكون حملة لترقيم مركبات المواطنين وتهدف للحفاظ على امن واستقرار المحافظة ولكي يتسنى للجهات الأمنية سرعة اكتشاف أي جريمة تحصل وسهولة الوصول إلى مرتكبيها وان الحملة المرورية ستعقبها إجراءات صارمة للمخالفين من غرامات وحجز وغيرها من الإجراءات الأخرى وفقاً لقانون شرطة السير.

وفي ختام التدشين كُرِّم الملازم فيصل علوي اليزيدي من قبل مدير الأمن"التميمي" نظير جهوده في فكرة إقامة المركز الصحي .