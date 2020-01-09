شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسيو 15 دول يزورون كشمير الهندية والان نبدء بالتفاصيل

بدأ دبلوماسيون من 15 دولة اليوم الخميس ، زيارة تستمر يومين للجانب الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وذلك بعد خمسة أشهر من إنهاء الحكومة للوضع الخاص الذي كانت تتمتع به المنطقة وفرض إجراءات أمنية مشددة بها.

وذكر مسؤولون من حكومة ولاية جامو وكشمير إن سفراء الولايات المتحدة والنرويج وكوريا الجنوبية وبنجلاديش وفيتنام من بين الدبلوماسيين الذين وصلوا إلى سريناجار.

ومن المقرر أن يلتقي الدبلوماسيون بممثلين عن المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين من بينهم حاكم الولاية جي. سي. مورمو.