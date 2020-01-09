شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ روسي والان نبدء بالتفاصيل

قال أولكسي دانيلوف أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني اليوم الخميس، إن المحققين الأوكرانيين يريدون البحث في احتمال وجود حطام صاروخ روسي في موقع تحطم طائرة في إيران بعد الاطلاع على معلومات على الإنترنت.

وكتب في منشور على فيسبوك يقول إن أوكرانيا تدرس عدة أسباب محتملة لتحطم الطائرة التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بما في ذلك هجوم صاروخي محتمل أو تصادم أو انفجار محرك أو عمل إرهابي.