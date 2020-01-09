شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الصومالية تقتل 35 مسلحًا من "الشباب الإرهابية" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مصادر عسكرية أن القوات الخاصة الصومالية بدعم من الشركاء الدوليين، قضت على 35 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية، في منطقة جوبا السفلى جنوبي الصومال.

وقال قائد عسكري في ولاية جوبالاند الصومالية حسن محمد عدن: إن الجيش الصومالي أجرى عملية مشتركة مع شركائه الدوليين في جوبا السفلى بناء على معلومات من ساكنين ، مما أسفر عن مقتل 35 من مسلحي الشباب من بينهم قيادات."

يذكر أن هذه العملية العسكرية جاءت بعد نحو أربعة أيام من قضاء القوات الخاصة الصومالية على 30 من مسلحي الشباب في منطقة شابلي السفلى جنوبي البلاد.