حرب: استخدام ايران صواريخ ملوثة في العراق يوجب مقاضاتها دوليا

اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، ان "اعترافات" احد الباحثين باستخدام ايران صواريخ ملوثة في قصفها للاراضي العراقية "جريمة دولية" توجب على الجهات ذات العلاقة احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية.
واضاف حرب، ان "خبيرا سياسيا ايرانيا تحدث في احدى القنوات الفضائية العراقية، بأن ايران اعترفت باستخدام رؤوس ملوثة ومحرمة دوليا في الصواريخ التي اطلقتها على العراق، وهذا يزيد خطورة المشهد ويستوجب موقف اشد قوة من العراق"، لافتا الى ان "العراق ينبغي عليه رفع دعوى للمحكمة الجنائية الدولية اضافة الى مفاتحة ملس الامن لمحاكمة من تورط في تلك الجريمة والاعتداء على العراق".
واكد حرب، ان "الجهات المعنية في الحكومة العراقية اصبحت ملزمة قانونيا باتخاذ جميع الاجراءات للتعامل مع هذه الاعترافات على انها اخبار بوجود خرق للقوانين الدولية باستخدام اسلحة محرمة دولية وهي جريمة تستوجب احالتها للمحكمة الجنائية الدولية كما ان مجلس الامن وضمن ميثاقه الاممي يوجب عليه التحقيق بهذه المعلومات واتخاذ كل مايلزم لحماية الشعب العراقي ومحاسبة من اضر بالعراق".
وكان الباحث بالشان السياسي الايراني سعيد شاوردي، قال في لقاء على احدى القنوات الفضائية العراقية، إن "قوات الجوفضائي في الحرس الثوري الايراني كشف عن تركيب رؤوس انفجارية خاصة في الصواريخ التي اطلقت على العراق، لتلوث اكبر قدر ممكن من المكان الذي تسقط فيه" على حد تعبيره.
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