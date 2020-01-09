بالفيديو شركات طيران تحظر رحلاتها فوق إيران والعراق

أعلن عدد من الدول حظر طيرانها فوق العراق وإيران، بعد الضربة الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدتين أمريكيتين في البلاد، واصدرت تحذيرا بشأن السفر للعراق وطلبت من مواطنيها تجنب غير الضروري منه.

التوتر الامريكي الايراني،، والرد الصاروخي الذي وجهته طهران الى القواعد الامريكية في العراق، لم تقتصر تاثيراتهما على الارباك السياسي والامني في البلاد، انما امتد ذلك الى قطاع الملاحة الجوية، إذ سارع عدد من الدول الى حظر طيرانها فوق العراق وايران تحسبا لأي طارئ وحفاظا على سلامة مواطنيها..



وفي مقدمة الشركات التي علقت رحلاتها، هي الامريكية، بحسب إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية التي اكدت انها حظرت على شركات الطيران المدني التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان وحتى المياه الفاصلة بين السعودية وإيران.

الخطوط الجوية الفرنسية والسنغافورية والماليزية اضافة الى التايوانية هي ايضا اعلنت تحويل رحلاتها كافة بعيدا عن المجال الجوي الإيراني بسبب التخوف من التصعيد العسكري..



اما الهند فقد أصدرت تحذيرا بشأن السفر للعراق وطلبت من مواطنيها تجنب السفر غير الضروري اليه، بعد ساعات من الهجوم الصاروخي الايراني على القوات الامريكية في كل من الانبار واربيل... وبعد ذلك بقليل أعلنت شركة الطيران الأوكرانية كذلك عن توقيف رحلاتها جميعا إلى العاصمة الايرانية طهران والى اجل غير مسمى..

الخارجية الفلبينية من جانبها أمرت بإجلاء إلزامي لمواطنيها في العراق، كما قررت رفع مستوى الإنذار في عموم العراق إلى المستوى الرابع الذي يدعو إلى الإجلاء الإلزامي ..

الامر لم يقتصر على الشركات الاجنبية فحسب وانما العربية ايضا .. اذ اعلنت الشركة التابعة للطيران الاماراتي فلاي دبي الغاء رحلاتها إلى العاصمة بغداد هذا اليوم وتسيير رحلاتها إلى البصرة والنجف بدلا عن ذلك ..

وبحسب مراقبين، فان استمرار حظر طيران هذه الدول سيستمر لحين انتهاء التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الايرانية، الذي وصلت الى مرحلة المواجهة العسكرية المحدودة.