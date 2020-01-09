لبنان يصدر قرار منع سفر بحق رجل الأعمال كارلوس غصن

استدعىت النيابة العامة التمييزية في لبنان، الخميس، المدير التنفيذي السابق لنيسان كارلوس غصن إلى التحقيق للاستماع إلى إفادته بشأن المذكرة الصادرة عن الإنتربول بحقه.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مدير المباحث المركزية الجنائية العميد، موريس أبو زيدان، أجرى تحقيقا مع غصن، في قصر العدل في بيروت، بإشراف النيابة العامة التمييزية، وأحال الملف إلى القاضي غسان عويدات، النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ القرار.



ويخضع غصن للتحقيق أمام القضاء اللبناني على خلفية ملفين أولهما مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الانتربول - مكتب اليابان، التي وصلت لبنان منذ 3 أيام وفيها اتهامات في حق غصن حول التهرب الضريبي وقضايا فساد، أما الملف الثاني فهو على خلفية الإخبار الذي تقدم بها المحامون علي عباس، حسن بزي وجاد طعمة في جرم التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، على أن يستمع إليه لاحقا النائب العام التمييزي القاضي، غسان عويدات، حول الإخبار المقدم ضده بشأن زيارته إلى إسرائيل.

