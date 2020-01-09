اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة امام منزلهما في بعقوبة

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة امام دار سكني في حي التحرير بمدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، انفجرت، صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وأضاف المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث".

