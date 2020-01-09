حكومة الوفاق تقر بهزيمتها في مدينة سرت الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر مساعدة أهالي مدينة سرت تمكّن الجيش الليبي من فرض سيطرته على المدينة بالكامل بعد انسحاب مليشيات حكومة الوفاق. ووضع الجيش الليبي قواته بمنطقة بوهادي وقاعدة القرضابية وجامعة سرت ومديرية الأمن بالمدينة.

وتمكّنت القوات البحرية الليبية من السيطرة على ميناء سرت، والمدينة تشهد مظاهرات داعمة للجيش، والأهالي يشتبكون مع المليشيات.

وحذرت غرفة عمليات سرت الكبرى، التابعة للجيش الليبي، المواطنين من السفر على طريق سرت بن جواد أو الجفرة بوهادي نتيجة للعمليات العسكرية الدائرة.

ومنذ يونيو الماضي، تتمركز القوات الخاصة على تخوم مدينة سرت؛ حيث أعلن حينها قائد القوات اللواء ونيس بوخمادة أنه مكلف بمهام محددة في منطقة الهلال النفطي على الساحل الليبي.

ومنذ 4 أبريل الماضي يشن الجيش عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.