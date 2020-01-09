قطان: مجلس دول "البحر الأحمر وخليج عدن" ضرورة لحماية الملاحة

أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان أهمية مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، واعتبر أن هذا التكتل الذي استضافت الرياض اجتماعه التأسيسي مؤخرا، يُعَد ضرورة استراتيجية لمواجهة الأخطار التي تحدق بهذه الدول.



وقال قطان، في حوار لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته الخميس، إن السعودية كانت أول من تنبه لأهمية موقع البحر الأحمر، وأول من بادر بالدعوة لإطلاق جهود دولية جماعية، تهدف إلى التنسيق لحماية وتأمين سلامة الممر المائي.

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وأضاف أن ميثاق تأسيس "مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ تصديق 4 دول على الأقل عليه، كما سيكون مقر أمانته العامة في الرياض، وسيكون أول أمين عام للمجلس سعوديا.

وأوضح أنه أصبح من الضروري توفير استراتيجية اقتصادية للتعاون الاستثماري والتنموي بين دول الكيان والدول الأخرى التي تشترك معها في مصالحها الاقتصادية، واستغلال الفرص المتاحة لإيجاد شراكات وإقامة مشروعات واستثمارات مشتركة تحفزها على التقدم الاقتصادي والتنموي وإنجاح المشروعات التي تقيمها، إلى جانب إتاحة الفرص لعقد اتفاقيات بين دول الكيان لاستكشافات نفطية جديدة على غرار البحر الأبيض المتوسط.

وشدد قطان على أن السعودية تبذل حاليا جهودا لحل خلافات بين الأشقاء في أفريقيا"، مشيرا إلى أن أولى ثمار تلك الجهود كانت تتويج اتفاقية السلام التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا.