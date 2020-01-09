أوكرانيا تبحث فرضية تحطم الطائرة بصاروخ

أعلنت أوكرانيا، الخميس، أنها تبحث فرضيات حول الطائرة المنكوبة في إيران بينها إسقاطها بصاروخ.

وقال أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أوليكسي دانيلوف، إن بلاده تحقق في إمكانية وجود عمل إرهابي خلف تحطم الطائرة المنكوبة في إيران.



وأضاف أن المحققين يعتزمون البحث عن أثر صاروخ في موقع تحطم الطائرة المنكوبة في إيران.

وأشار إلى أن بلاده تبحث عدة فرضيات حول سبب تحطم الطائرة منها انفجار المحرك أو عمل إرهابي أو إسقاطها بصاروخ.

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران أودت بحياة 176 شخصا وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.

ووفق موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران؛ فإنها سقطت عقب إقلاعها بوقت قصير وكانت في طريقها إلى كييف، وإنها من طراز بوينج 737-إن جي وعمرها 3 أعوام فقط.

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في البداية، ذكرت السفارة الأوكرانية في إيران أن تعطل المحرك تسبب في تحطم الطائرة ونفت أن يكون الحادث مرتبطا بعملية إرهابية أو أن صاروخا أصابها.

وجاء النفي المبكر من السفارة الأوكرانية حول فرضية إصابتها بصاروخ بعد تقارير تحدثت عن تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

لكنها تراجعت عن هذا التصريح لاحقا، قائلة إن "كل الاحتمالات ممكنة".

وعقب الحادث أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية.

ونقل التلفزيون عن مسؤول إيراني قوله إن الصندوقين تعرضا لأضرار لكن يُعتقد أنه لا يزال من الممكن استخلاص بياناتهما، مؤكدا أنه لن يتم تسليمهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أغلب الحوادث المشابهة يتم نقل الصندوقين الأسودين لمقر شركة بوينج الرئيسية بالولايات المتحدة لفحصهما وإصدار تقرير حول سبب السقوط ومراجعة التفاصيل الفنية.

وتشهد المنطقة قلقا متصاعدا إثر التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا، وما أعقبه من هجمات إيرانية وخطوات احترازية من واشنطن لتأمين جنودها في الشرق الأوسط.