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إصابة 20 شخصا في هجوم صاروخي على قاعدة شمالي مالي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

رويترز

الخميس 2020/1/9 01:57 م بتوقيت أبوظبي

جندي تابع لقوات حفظ السلام في شمال مالي

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن 20 شخصا أصيبوا،الخميس، في شمال مالي بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية لقوات المنظمة الدولية وفرنسا ومالي.

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وأضاف المتحدث أوليفييه سالجادو أن ستة من أفراد حفظ السلام أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على القاعدة في بلدة تيساليت بإقليم كيدال.

وكان 5 جنود ماليين قتلوا، الإثنين، في انفجار عبوة يدوية الصنع وسط مالي. 

وتتمركز قوات حفظ السلام وقوات فرنسية في شمال مالي لقتال الجماعات الإرهابية، والتي ينظر إليها على أنها تمثل أكبر تهديد للأمن بمنطقة الساحل الأفريقي. 

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