- 1/2
- 2/2
رويترزالخميس 2020/1/9 01:57 م بتوقيت أبوظبي
جندي تابع لقوات حفظ السلام في شمال مالي
قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن 20 شخصا أصيبوا،الخميس، في شمال مالي بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية لقوات المنظمة الدولية وفرنسا ومالي.
وأضاف المتحدث أوليفييه سالجادو أن ستة من أفراد حفظ السلام أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على القاعدة في بلدة تيساليت بإقليم كيدال.
وكان 5 جنود ماليين قتلوا، الإثنين، في انفجار عبوة يدوية الصنع وسط مالي.
وتتمركز قوات حفظ السلام وقوات فرنسية في شمال مالي لقتال الجماعات الإرهابية، والتي ينظر إليها على أنها تمثل أكبر تهديد للأمن بمنطقة الساحل الأفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 20 شخصا في هجوم صاروخي على قاعدة شمالي مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.