شكرا لقرائتكم الأمن الأوكراني يبحث فرضية تعرض الطائرة لصاروخ فوق طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس الأمن القومي الأوكراني، اليوم الخميس، أنه يبحث في احتمالات عدة في أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية، أمس الأربعاء، في طهران.

وأضاف أنه يبحث فرضية العمل الإرهابي (تفجير إرهابي داخل الطائرة)، أو استهداف الطائرة فوق طهران بصاروخ، مشيراً إلى تقارير وردته وتشير لوجود بقايا صاروخ قرب مكان تحطم الطائرة.

وذكر أولكسي دانيلوف، أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني، في منشور على "فيسبوك" أن بعض المواقع تحدثت عن "وجود بقايا صاروخ روسي" قرب مكان تحطم الطائرة بطهران.

كما أشار دانيلوف أيضاً إلى احتمالية التصادم أو انفجار محرك الطائرة كأسباب لسقوطها.

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زيلينسكي: يجب معرفة سبب تحطم الطائرة

في سياق متصل، طمأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم شعب بلاده بأن الحقيقة وراء حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، والذي أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً، سيتم التوصل إليها "بالتأكيد".

زيلينسكي يضع الورود أمام النصب التذكاري في مطار كييف

وقطع زيلينسكي زيارة إلى عمان للعودة إلى كييف، وقال في بيان مصور إن فريقاً من الخبراء الأوكرانيين سيتوجه إلى طهران للمساعدة في التحقيق في الحادث.

كما وضع زهوراً داخل إحدى صالات مطار بوريسبيل، حيث تم إنشاء نصب تذكاري مؤقت لأفراد طاقم الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية التسعة الذين قتلوا في الحادث.

وسقطت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" أثناء محاولتها الإقلاع من مطار طهران في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد ساعات فقط من إطلاق إيران وابلاً من الصواريخ على قواعد تأوي جنوداً أميركيين في العراق.

وفي الوقت الذي دفع فيه توقيت الكارثة بعض خبراء الطيران إلى التساؤل عما إذا كان قد تم إسقاطها بصاروخ، قال مسؤولو المخابرات الأميركية إنه لا يوجد دليل فوري على إسقاط الطائرة.