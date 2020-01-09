قراران جمهوريان بشأن اتفاقيتي «المنحة الأمريكية» للصحة والتعليم العالي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.

كما نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.