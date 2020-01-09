الحكومة الانتقالية في بولوفيا ستبدأ تحقيقات مع مسؤولين في إدارة موراليس

أعلنت الحكومة الانتقالية في بوليفيا أنها ستبدأ تحقيقات بالفساد تطال نحو 600 مسؤول من الإدارة السابقة بينهم الرئيس الأسبق إيفو موراليس.
وسيشمل التحقيق موراليس ونائبه الفارو غارسيا ووزراء ونائبي وزراء ورؤساء حكومات ومسؤولين من الإدارة العامة،..
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