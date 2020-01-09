الحكومة الانتقالية في بولوفيا ستبدأ تحقيقات مع مسؤولين في إدارة موراليس

أعلنت ​الحكومة​ الانتقالية في ​بوليفيا​ أنها ستبدأ تحقيقات ب​الفساد​ تطال نحو 600 مسؤول من الإدارة السابقة بينهم الرئيس الأسبق إيفو موراليس. وسيشمل التحقيق موراليس ونائبه الفارو غارسيا ووزراء ونائبي وزراء ورؤساء حكومات ومسؤولين من الإدارة العامة،..

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