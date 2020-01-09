رئيس الوزراء الأسترالي لمواطنيه: إذا تلقيتم تعليمات بالرحيل فارحلوا

أعلنت السلطات الأسترالية عن إجلاء جماعي آخر من جنوب شرق البلاد المكتظ بالسكان، في الوقت الذي أجج فيه ارتفاع ​درجات الحرارة​ ​حرائق الغابات​ الهائلة، الأمر الذي شكل تهديدا على عدة بلدات وتجمعات محلية.

وفي حديث تلفزيوني لرئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل آندروز، توجه الى المواطنين الأستراليين ودعاهم الرحيل اذا تلقوا التعليمات،مؤكدا أن "هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان سلامتكم. الوضع خطر في بعض هذه المناطق. ولا نستطيع ضمان سلامتكم".

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للحكومة المركزية، فقد لاقى 27 شخصا حتفهم في الوقت الذي التهمت فيه ​الحرائق​ المستعرة أكثر من 25.5 مليون فدان من الأراضي، إضافة الى تشرد آلاف الأشخاص بينما اضطر آلاف آخرون للإجلاء أكثر من مرة بسبب شدة الحرائق.