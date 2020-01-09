مجلس الأمن القومي الأوكراني: نبحث فرضية العمل الإرهابي أو استهداف الطائرة فوق طهران بصاروخ

اعلن الأمين العام ل​مجلس الأمن​ الأوكراني إن هناك معلومات على الإنترنت تشير إلى العثور على بقايا ​صاروخ​ روسي قرب موقع تحطم الطائرة الأوكرانية في ​طهران​.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مسؤول أمني أن المحققين الأوكرانيين يسعون للبحث عن بقايا الصاروخ الروسي المفترض في موقع تحطم الطائرة التي سقطت بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني في طهران.

وأشار الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني إلى أن بلاده تبحث كل الفرضيات المسببة لسقوط الطائرة بما في ذلك عطل في المحرك أو تفجير إرهابي داخلها أو إصابتها بصاروخ.

وقال إن محققين شاركوا في التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرة الماليزية "MH17" بصاروخ روسي عام 2014 فوق أوكرانيا يشاركون في التحقيقات.