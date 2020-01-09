اعلن الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني إن هناك معلومات على الإنترنت تشير إلى العثور على بقايا صاروخ روسي قرب موقع تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مسؤول أمني أن المحققين الأوكرانيين يسعون للبحث عن بقايا الصاروخ الروسي المفترض في موقع تحطم الطائرة التي سقطت بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني في طهران.
وأشار الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني إلى أن بلاده تبحث كل الفرضيات المسببة لسقوط الطائرة بما في ذلك عطل في المحرك أو تفجير إرهابي داخلها أو إصابتها بصاروخ.
وقال إن محققين شاركوا في التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرة الماليزية "MH17" بصاروخ روسي عام 2014 فوق أوكرانيا يشاركون في التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن القومي الأوكراني: نبحث فرضية العمل الإرهابي أو استهداف الطائرة فوق طهران بصاروخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.