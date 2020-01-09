أبي رميا: على رؤساء الاتحادات الأخذ بعين الإعتبار الواقع السياسي

أعلن عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سيمون أبي رميا​، أن قطاع الرياضة في لبنان، يعاني اليوم كما بقية القطاعات، من الأوضاع الإقتصادية الحالية الصعبة، مشيراً إلى أنه على رؤساء الاتحادات أن يأخذوا بعين الإعتبار الواقع السياسي المعقد والإشكالات الأمنية والواقع الإقتصادي والجهات الراعية لاستكمال الموسم الحالي.

وجاء حديث أبي رميا في حديث صحفي بعد اجتماع ​لجنة الشباب والرياضة​ في بيروت.