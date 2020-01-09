قائد "فيلق القدس" يوجه رسالة لخامنئي: وجهنا أول صفعة إلى أكبر قوة في العالم

اشار إسماعيل قاآني القائد الجديد لـ"فيلق ​القدس​" التابع للحرس الثوري الإيراني في رسالة وجهها إلى المرشد الإيراني ​السيد علي الخامنئي​، الى إن الحرس "وجه أول صفعة إلى أكبر قوة في ​العالم​ (​أميركا​)".

وأضاف: الضربة كانت مكملة لإرادة شعوب المنطقة لإخراج ​القوات الأميركية​ المشؤومة وإزالة الوجود الأمريكي واستكباره من المنطقة.

وأكد قاآني على أن "الهجوم الصاروخي الإيراني على أهداف أميركية في العراق سيؤدي في نهاية المطاف إلى طرد أميركا من المنطقة".