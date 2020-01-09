اشار إسماعيل قاآني القائد الجديد لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في رسالة وجهها إلى المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، الى إن الحرس "وجه أول صفعة إلى أكبر قوة في العالم (أميركا)".
وأضاف: الضربة كانت مكملة لإرادة شعوب المنطقة لإخراج القوات الأميركية المشؤومة وإزالة الوجود الأمريكي واستكباره من المنطقة.
وأكد قاآني على أن "الهجوم الصاروخي الإيراني على أهداف أميركية في العراق سيؤدي في نهاية المطاف إلى طرد أميركا من المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد "فيلق القدس" يوجه رسالة لخامنئي: وجهنا أول صفعة إلى أكبر قوة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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