امين الجميل التقى سفير الجزائر وبحث معه العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس السابق ​أمين الجميل​ في مكتبه في "بيت ​المستقبل​" سفير دولة ​الجزائر​ الجديد في ​لبنان​ عبد الكريم ركايبي، وتخلل اللقاء بحث في العلاقات الثنائية والعربية وقضايا المنطقة ومدى ارتداداتها على الوضع الداخلي اللبناني.



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