لفت عضة تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​ إلى انه "لم أجد مبررا واحدا حتى اليوم من تكليف شركات خاصة بعقود تراض او مناقصات مشبوهة لخدمات ​الدولة​ مثل البريد، لوحات السيارات،السجل العدلي، محاضر الضبط، عدادات التوقف، ومعاملات النفوس، دفاتر السوق فواتير ​الهاتف​.. مع هذا العدد الهائل من موظفي ​القطاع العام​ المسألة شراكات سياسية أو هدر مال عام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اسود: لم اجد مبررا من تكليف شركات خاصة بعقود تراض او مناقصات مشبوهة لخدمات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.