عسيران طالب المسؤولين بأن يرحموا هذا الوطن

طالب عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ المسؤولين ان يرحموا هذا الوطن وان يرحموا هذا الشعب ، مضيفا انها مناداة كل وطني ​لبنان​ .

ولفت إلى ان "تأليف حكومة مهما كان عددها او شكلها ولو كانت من ​طائفة​ واحدة او منطقة واحدة فهذا أمر لم يعد يهم انما المهم اخراج ​الحكومة​ الى حيز النور في ظل التراكمات ، ونحن نزيد التراكات بتأخير ​تأليف الحكومة​ التي يعتبر تشكيلها امر في غاية الاهمية وهو نداء جميع الللبنانيين".