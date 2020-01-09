عسيران طالب المسؤولين بأن يرحموا هذا الوطن

طالب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران المسؤولين ان يرحموا هذا الوطن وان يرحموا هذا الشعب ، مضيفا انها مناداة كل وطني لبنان .
ولفت إلى ان "تأليف حكومة مهما كان عددها او شكلها ولو كانت من طائفة واحدة او منطقة واحدة فهذا أمر لم يعد يهم انما المهم اخراج الحكومة الى حيز النور في ظل التراكمات ، ونحن نزيد التراكات بتأخير تأليف الحكومة التي يعتبر تشكيلها امر في غاية الاهمية وهو نداء جميع الللبنانيين".
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