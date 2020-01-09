الدفاع المدني: تنفيذ 38 مهمة في 24 ساعة

صدر عن ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في ​وزارة الداخلية والبلديات​ البيان الآتي:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان لها عن تمكن عناصرها، خلال ​الساعات​ ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية توزعت كالاتي:

- إخماد حرائق (عدد 15):

منازل (عدد7): ​بعلبك​ - ​حارة حريك​ - دورس - صيدا - صور - ​برج حمود​ - غرفة في ​زوق مصبح​.

سيارات (عدد2): ​المصنع​ - ​دوحة الحص​.

مؤسسات (عدد3): داخل محل في: ​بعقلين​، ​الملا​، تفاحتا.

كهرباء (عدد2): غرفة كهرباء:السبتية، حبوش.

إطارات (عدد1): برج حمود.

- حوادث سير(عدد 2): ​برج المر​ ونقل قتيلة الى المستشفى - طريق عام رياق/بعلبك ونقل جريح الى المستشفى.

- نقل وإسعاف: (7) ​حالات​ طارئة.

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-إغاثة وإنقاذ (عدد 14): سحب مياه من داخل معمل في رميش - سحب بيك أب وتأمين ​السلامة العامة​ في ​حمانا​ - سحب مياه من داخل عدة منازل في رميش - سحب مياه من داخل مستودع في ​ميس الجبل​ - إنقاذ مواطنين وسحب سيارات على طريق: ​ضهر البيدر​، (​ترشيش​ - زحلة)، شبعا، ​فيطرون​، كفردبيان - فتح عدد من الطرق في صور بسبب ​السيول​ - إنقاذ كلبين علقين داخل بئر في غبالة - جرف أتربة و​فتح طريق​ (​رشميا​ - معصريتي) - سحب ​سيارة​ رباعية الدفع إثر إنزلاقها بجانب الطريق العام في ​نهر ابراهيم​ - فتح طريق (جاج - سقي رشميا) بسبب تراكم ​الثلوج​.

ليكون مجموع المهام المنفذة خلال 24 ساعة الأخيرة: 38 مهمة

كما ذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 لطلب المساعدة.