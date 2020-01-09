الدفاع المدني: تنفيذ 38 مهمة في 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان لها عن تمكن عناصرها، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية توزعت كالاتي:
- إخماد حرائق (عدد 15):
منازل (عدد7): بعلبك - حارة حريك - دورس - صيدا - صور - برج حمود - غرفة في زوق مصبح.
سيارات (عدد2): المصنع - دوحة الحص.
مؤسسات (عدد3): داخل محل في: بعقلين، الملا، تفاحتا.
كهرباء (عدد2): غرفة كهرباء:السبتية، حبوش.
إطارات (عدد1): برج حمود.
- حوادث سير(عدد 2): برج المر ونقل قتيلة الى المستشفى - طريق عام رياق/بعلبك ونقل جريح الى المستشفى.
- نقل وإسعاف: (7) حالات طارئة.
-إغاثة وإنقاذ (عدد 14): سحب مياه من داخل معمل في رميش - سحب بيك أب وتأمين السلامة العامة في حمانا - سحب مياه من داخل عدة منازل في رميش - سحب مياه من داخل مستودع في ميس الجبل - إنقاذ مواطنين وسحب سيارات على طريق: ضهر البيدر، (ترشيش - زحلة)، شبعا، فيطرون، كفردبيان - فتح عدد من الطرق في صور بسبب السيول - إنقاذ كلبين علقين داخل بئر في غبالة - جرف أتربة وفتح طريق (رشميا - معصريتي) - سحب سيارة رباعية الدفع إثر إنزلاقها بجانب الطريق العام في نهر ابراهيم - فتح طريق (جاج - سقي رشميا) بسبب تراكم الثلوج.
ليكون مجموع المهام المنفذة خلال 24 ساعة الأخيرة: 38 مهمة
كما ذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 لطلب المساعدة.
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