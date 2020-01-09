الأمن الداخلي: توقيف امرأة تروج المخدرات في محلة كفرشيما

أصدرت شعبة العلاقات العامة في مديرية ​قوى الأمن الداخلي​ بياناً، أشارت فيه الى أنه توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام امرأة بترويج ​المخدرات​ في محلة كفرشيما_بعبدا، وبعد مراقبة دقيقة ومتابعة حثيثة، تمكنت قوة من المفرزة المذكورة من توقيفها على متن ​سيارة​ نوع ​تويوتا​ من دون تسجيل، وتدعى:

_ ر. خ. (مواليد عام ۱۹۷۲، لبنانية)

كما أوقفت م. ب. (مواليد عام ۱۹۸۹، سوري) الذي كان برفقتها.

بالتحقيق معها، اعترفت بترويج المخدرات ونقلها أيضاً من التاجر إلى عدد من المروجين الآخرين، وذلك بمساعدة من: _ م. ب. المذكور.

بتفتيش منزلها جرى العثور على المضبوطات التالية:

- /89/ مظروفاً تحتوي على هيرويين.

- /3/ أكياس من النايلون بداخلها هيرويين.

- أكياس ومظاريف بداخلها مادة ​الكوكايين​.

- /8/ مظاريف من الورق بداخلها مواد مخدّرة.

- /34/ مظروفاً بداخلها مواد مخدّرة.

- /6/ حبات دواء نوع بييرو مورفين.

- /30/ حبة دواء لون اصفر.

- مبلغ مالي قدره/ 4.235.000/ ل.ل. و /220/ ​دولار​ أميركي، وجهازين خلويين.

وأشار البيان الى أن التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.

