الأمن الداخلي: قبضنا على شخصين مارسا عشرات عمليات النشل والسرقة

أعلنت ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​، القبض على شخصين نفّذا العشرات من عمليات سرقة الدراجات الآلية والنّشل والسّلب، فوقعا في قبضة شعبة المعلومات بعمليّة نوعيّة وخاطفة في ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​.

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