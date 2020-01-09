اشار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال اكرم شهيب خلال إطلاق ورشة تطوير المناهج في مطبعة المركز التربوي في سن الفيل حرش تابت، الى اننا "أردناها اليوم فرصة جديدة للإستجابة الى طلبات الجيل الجديد والأكاديميين".
وأكد شهيب ان لا شروط من قبل الجهات الممولة لتطوير المناهج التعليمية، ونأمل من الوزير الجديد إعطاء هذه الورشة المتابعة والإهتمام وإبعاد التربية عن السياسة.
كانت هذه تفاصيل خبر شهيب في إطلاق ورشة تطوير المناهج: أردناها اليوم فرصة جديدة للإستجابة الى طلبات الجيل الجديد والأكاديميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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