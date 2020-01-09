شهيب في إطلاق ورشة تطوير المناهج: أردناها اليوم فرصة جديدة للإستجابة الى طلبات الجيل الجديد والأكاديميين

اشار وزير التربية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​اكرم شهيب​ خلال إطلاق ورشة تطوير المناهج في مطبعة المركز التربوي في سن الفيل حرش تابت، الى اننا "أردناها اليوم فرصة جديدة للإستجابة الى طلبات الجيل الجديد والأكاديميين".

وأكد شهيب ان لا شروط من قبل الجهات الممولة لتطوير المناهج التعليمية، ونأمل من الوزير الجديد إعطاء هذه الورشة المتابعة والإهتمام وإبعاد التربية عن ال​سياسة​.