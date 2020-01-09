غزارة الأمطار تسببت بأضرار جسيمة في مرجعيون

انهار حائط دعم قرب مبنى على طريق ميس الجبل - بليدا، بسبب غزارة الامطار. وتحولت بعض الطرق إلى ما يشبه الأنهار، ما أدى الى خسائر تقدر بآلاف الدولارات لحقت بالممتلكات بعدما اجتاحت السيول بعض المباني والمستودعات التي أصبحت منكوبة. وحاصرت السيول الجارفة مبنى مهددا بالانهيار.

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