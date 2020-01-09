إيرانيون ينشرون صور بقايا صاروخ قرب موقع تحطم الأوكرانية









اسماء السيد - طهران: نشر ناشطون إيرانيون على موقع "تويتر" صوراً لبقايا صاروخ، زعموا أنها التُقطت بالقرب من موقع تحطم طائرة ركاب أوكرانية سقطت في إيران، الأربعاء، وقتلت 176 شخصاً على متنها وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي التقطت بالقرب من مكان سقوط الطائرة الأوكرانية بعد دقائق قليلة من الإقلاع تظهر قطعة غامضة من حطام "ما يُعتقد أنه صاروخ".

وسقطت الطائرة بعد ساعات من إطلاق إيران وابلا من الصواريخ على قاعدتين أميركيتين في العراق. في حين أن توقيت الكارثة دفع بعض خبراء الطيران إلى التساؤل عما إذا كان قد تم إسقاطها بواسطة صاروخ، إلا أن المسؤولين الإيرانيين عارضوا أي ترجيح من هذا القبيل وألقوا باللوم على مشكلة ميكانيكية.

صورة لما يشبه بقايا صاروخ ضمن حطام الطائرة الأوكرانية كما نشرت الديلي ميل

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وأعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية من طراز "بوينغ737" التي تحطّمت الأربعاء في طهران استدارت للعودة بعدما واجهت "مشكلة".

وأفادت المنظمة التي نشرت نتائج تحقيقها الأولّي على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء الخميس أن "الطائرة اختفت عن شاشات الرادارات عندما وصلت إلى ارتفاع 8000 قدم (نحو 2400 متر). لم يبعث الطيّار بأي رسالة بشأن ظروف غير طبيعية".

وأضافت أنه "بحسب شهود العيان (...) شوهد حريق على متن الطائرة ازدادت حدّته".

وأوضحت المنظمة أن "الطائرة التي كانت تتجه في البداية غربًا للخروج من منطقة المطار (الجوّية)، استدارت إلى اليمين بعدما واجهت مشكلة وكانت تتوجه للعودة إلى المطار وقت وقوع الحادث" الذي أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا.

وأكّدت المنظمة أنها استمعت لأقوال شهود على الأرض وآخرين كانوا على متن طائرة تحلّق فوق الطائرة الأوكرانية عند وقوع الحادث.