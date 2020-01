مقتل قاسم سليماني: ما موقف القانون الدولي؟

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشن الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قرب مطار بغداد الدولي يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2020. فما المبرارات القانونية التي استند إليها ترامب عند اتخاذ هذا القرار؟

الولايات المتحدة قالت إن عملية قتل سليماني "هدفت إلى منع إيران من شن مزيد من الهجمات"، فما الذي يجب أخذه في عين الاعتبار عند النظر في مدى قانونية الخطوة الأمريكية؟

ما موقف القانون الدولي؟

يسمح القانون المتضمن في ميثاق الأمم المتحدة للدول باتخاذ إجراءات للدفاع عن النفس عند تعرضها لهجوم مسلح. لكن خبراء القانون يرون أن كل دولة تقوم بتفسير هذه الفقرة على هواها.

ويقول أستاذ القانون الدولي في جامعة أوكسفورد البريطانية، دابو أكاند، إنه "إذا صح ادعاء الولايات المتحدة أنها تصرفت دفاعا عن النفس لمنع وقوع هجمات وشيكة، فهذا النوع من الإجراءات يُعد مقبولاً، بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

لكن أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء، قالت، في تغريدة على تويتر، إن "التحقق من صحة هذا الادعاء أمر من غير المرجح أن يحدث".

وأورد تقرير للأمم المتحدة حول عمليات "القتل العمد"، يعود لعام 2010، أن عدداً من الدراسات اعتمدت الدفاع عن النفس كمبرر لاستخدام القوة "إذا كان ثمة تهديد حقيقي وشيك، تتوفر معه حاجة فورية للدفاع عن النفس، لا تترك مجالاً لأي خيارات أخرى، ولا تسمح حتى بلحظة من التأني".

