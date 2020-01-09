شكرا لقرائتكم خبر عن باحث صينى: الحوكمة شرط أساسى من شروط التنمية بكل دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال zhang liang ، الباحث فى مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصينى، إن الحوكمة شرط أساسى من شروط التنمية بكل دول العالم، وأوضح فى كلمته خلال فعاليات اليوم الثانى لمنتدى الحوكمة ورؤية مصر 2030 ، أنه بعام 2035 ، ستعمل الصين على تحسين مفهوم الحوكمة، موضحا أن الصين تحولت من مجتمع زراعى لمجتمع صناعى وفى عام 1954، أعلنت الحكومة الصينية انه عليها التخلى على التخلف والفقر .

وتكمن أهمية منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، في أنه سيساهم بشكل كبير في تعزيز ودعم العلاقات المصرية الصينية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف حول تحديث نظم الحكم والإدارة وأهميتها في تحقيق النمو والاستغلال الأمثل للموارد، بجانب تحسين الخدمات وتعظيم المكاسب الاجتماعية‪.

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وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل للتعليم والصحة والثقافة والرياضة، يأتى فى مقدمة الأولويات، وفى القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة في الفترة‪(2018-2022)