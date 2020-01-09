كأس “الكاف”.. بعثة بركان تصل إلى كينشاسا

عائشة مجيب – صحفية متدربة

حطت بعثة نهضة بركان رحالها في الساعات الأولى من يومه الخميس، بالأراضي الكونغولية، بعدما خاضت رحلة دامت ست ساعات، من مطار محمد الخامس بالبيضاء.

وسيقوم الفريق البرتقالي اليوم بأول حصة تدريبية بكينشاسا، على الساعة الثانية بعد الزوال استعدادا لمواجهة فريق موتيما بيمبي.

وسيلاقي نهضة بركان مضيفه موتيما بيمبي يوم الأحد القادم، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، بملعب الشهداء بكينشاسا، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

يشار إلى أن الفريق البرتقالي يحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل.