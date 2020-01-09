عائشة مجيب – صحفية متدربة
حطت بعثة نهضة بركان رحالها في الساعات الأولى من يومه الخميس، بالأراضي الكونغولية، بعدما خاضت رحلة دامت ست ساعات، من مطار محمد الخامس بالبيضاء.
وسيقوم الفريق البرتقالي اليوم بأول حصة تدريبية بكينشاسا، على الساعة الثانية بعد الزوال استعدادا لمواجهة فريق موتيما بيمبي.
وسيلاقي نهضة بركان مضيفه موتيما بيمبي يوم الأحد القادم، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، بملعب الشهداء بكينشاسا، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.
يشار إلى أن الفريق البرتقالي يحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس “الكاف”.. بعثة بركان تصل إلى كينشاسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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