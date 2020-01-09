العيون.. توقيف 36 مرشحا شخصا داخل منزل كانوا في انتظار ركوب قوارب الموت

تمكنت المصلحة الأمنية للشرطة القضائية بمدينة العيون، أمس الأربعاء، من توقيف 36 شخصا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا مرشحين للهجرة السرية.
وحسب مصادر محلية، فقد جرى توقيف الاشخاص داخل منزل بشارع مزوار بمدينة العيون، كانوا يتخذونه كملجأ لهم في انتظار ركوب قوارب الموت.
وفتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، تحقيقا حول الموضوع، بعد توقيف العقل المدبر للعملية.
وتم الاستماع للموقوفين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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