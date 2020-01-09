شاهد | استمرار تساقط الثلوج على جبل الشيخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل تساقط الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان السوري المحتل، الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس.
وجلب المنخفض الجوي، في اليومين الأخيرين، نحو نصف متر من الثلوج إلى الجزء السفلي من جبل الشيخ. وأعلنت إدارة المنتجع أن درجة الحرارة بلغت، صباح اليوم، 1- درجة مئوية في الجزء السفلي. وأعلنت أن الموقع سيكون مغلقا أمام الزوار، اليوم، حتى إشعار آخر بسبب أحوال الطقس العاصفة وموجة البرد القارس.
هذا، وأعلن الراصد الجوي استمرار تأثير المنخفض الجوي، اليوم، إذ تكون الأجواء باردة وماطرة في كافة المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا وتساقط البرد في بعض المناطق. وفي ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة وخصوصًا في المناطق الجبلية. أما يوم غد الجمعة، فيستمر تأثير المنخفض الجوي وتكون الأجواء باردة وماطرة في معظم المناطق، وتحديدا في وسط البلاد، ويضعف تأثير المنخفض الجوي في ساعات المساء والليل. في ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة وخصوصا في الجبال.
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