10 آلاف محاولة قرصنة إيرانية بالدقيقة ضد مؤسسات أميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف باحثو أمن الإنترنت، اليوم الخميس، عن ازدياد محاولات قرصنة عالمية من إيران، والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا، والتي بلغ عددها نحو 10 آلاف محاولة في الدقيقة، بعد مقتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية، يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الباحثون في مجال أمن الإنترنت ومسؤولون أميركيون أن محاولات الاختراق حققت نجاحًا محدودًا إذ زادت محاولات قرصنة لاختراق المواقع الحكومية الأميركية الفيدرالية والمحلية بنسبة 50% ثم واصلت تسارعها، حسبما ذكرت شركة (Cloudflare) لأمن الشبكات.

وتضاعفت الهجمات التي تتبع لعناوين IP إيرانية ثلاث مرات تقريبًا ضد أهداف في جميع أنحاء العالم، وفقًا لما لشركة (Cloudflare)، حيث بلغت ذروتها في نصف مليار محاولة يوميًا.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة Cloudflare ، ماثيو برنس، ارتفاع محاولات القرصنة، بأنها "ذات دلالة إحصائية" في مقابلة مع CNN، وأضاف أن العدد الحقيقي للمحاولات كان أعلى على الأرجح، بالنظر إلى أن الشركة لديها رؤية محدودة للإنترنت، مضيفًا أن زيادة محاولات الاختراق "ستكون غير شائعة ، أعتقد أنه بالإمكان أن ترتبط ذلك مباشرة بمقتل الجنرال الإيراني".

وقال مسؤولون حكوميون في ولاية تكساس الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، إن أنظمة الكمبيوتر بالولاية يتم فحصها لما يصل إلى 10 آلاف مرة في الدقيقة.

وقالت المديرة التنفيذية لإدارة موارد المعلومات في تكساس، أماندا كروفورد، في مقابلة مع CNN: "لقد رأينا زيادة في نشاط الاختراقات كان لا بد من منعه من إيران".

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واخترق إيرانيون، مواقع إلكترونية التابعة لوزارة الزراعة، في تكساس، بوضع صورة لسليماني مع رسالة نصية تقول: "اخترقها قراصنة إيرانيون"، وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، اخترق موقع تابع لمكتب نشر الحكومي أميركي، مع صورة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مصحوبة بصورة دموية تدل على الحرب.

وحققت السلطات في قضية مواقع وزارة الزراعة في تكساس، فيما وصف خبراء الأمن السيبراني، طريقة الاختراق بأنها تنم عن عمل هواة، وفقًا لماثيو ماديسون جوريجويتو، المتحدث باسم الوزارة.

وقال مسؤولو ولاية أوهايو، أمس الأربعاء، إن تعليمات قد أصدرت تعليمات لمجالس إدارة انتخابات المقاطعات بحظر مجموعة من عناوين IP الإيرانية، المعروفة كإجراء وقائي. وتجدر الإشارة، أنه لم يتم اكتشاف أي اختراقات لشبكة انتخابات أوهايو، وفقًا لبيان صادر رسمي في أوهايو.

ونصح المسؤولون الأميركيون الشركات، ومُشغلي البنية التحتية الأميركية، بالحذر الشديد، مع استمرار التوترات مع إيران، وأصدرت وزارة الأمن الداخلي تحذيرات عديدة، منها نشرة تتناول مخاطر الهجوم الإلكتروني الإيراني.

وتعتبر طهران تهديدًا رقميًا من الدرجة الثانية بعد دول أكثر قوة، مثل روسيا والصين ، إذ أنها لا تزال خطرة بما يكفي لتكون قادرة على إحداث أضرار كبيرة.

واتهمت إيران في الماضي بإغلاق مواقع البنوك ومحو البيانات على أجهزة الكمبيوتر التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط.