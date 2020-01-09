مصرع مواطن من رهط في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص (50 عاما) مصرعه في حادث طرق ذاتي قرب مدخل مدينة رهط في النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أسفر حادث انقلاب سيارة خصوصية على شارع 310 بين مفرق رهط وقرية ترابين الصانع مصرع شخص من رهط.

وحاولت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان إنقاذ حياة الرجل إثر إصابته بجراح بالغة الخطورة، وأجرت له عمليات إنعاش، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، وأقرت وفاته لاحقا.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.