روبرتسون يفضّل صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف ظهير نادي ليفربول، أندي روبرتسون، سبب تميزه في إرسال الكرات العرضية بشكل مزعج للمدافعين.

وقال روبرتسون، في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، إنه "عندما أركض أبحث عن الفجوة بين المدافعين وحارس المرمى لإرسال الكرة العرضية".

وأوضح أنه "بصفتي مدافع أعرف أن هذه هي المساحة التي لا يريد أحد الدفاع بها".

وأضاف ظهير الريدز أنه "عندما أجري بكل قوة، أحاول أن أتراجع قليلا لأنني قد تجاوزت الكرة، وعندما أركض بميل إلى الخلف فهذا لمنح الكرة بعض الارتفاع. أنت تدرك عندما ترسل كرة عرضية بشكل رائع، وإحدى هذه الكرات التي أرسلتها ضد توتنهام على ملعبنا بالموسم الماضي. لقد خرجت من قدمي وأعجبت بها تمامًا، ولحسن الحظ تمكن فيرمينو من وضعها في الشباك".

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وأوضح روبرتسون: "من اللاعب الذي أبحث عنه عند إرسال الكرات العرضية؟.. بالنسبة لي دائما أبحث عن فيرمينو أو صلاح، وأعلم أن ساديو ربما يكرهني بسبب ذلك".

وختم ظهير ليفربول بالقول إنه "إذا تمكنت من التفوق على أول مدافع، فأنا أعلم أن هناك زميلا في وضع جيد داخل منطقة الجزاء. إنه لأمر مدهش أن يكون هناك مهاجمون رائعون، وأنت تعرف إذا لعبت كرة جيدة فإنها ستتحول إلى فرصة هدف. لاعبو الوسط يحبون دخول منطقة الجزاء أيضا. هندرسون يعمل دائما على هذا الأمر، وأنا أحاول أن أمرر له. لم أتقن ذلك حتى الآن، لكننا نعمل عليه".