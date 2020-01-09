استمرار إغلاق شوارع بسبب الفيضانات في البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استمر إغلاق شوارع رئيسة بسبب السيول والفيضانات في مختلف أنحاء البلاد، اليوم الخميس، إثر تدفق كميات كبيرة من المياه إلى الشوارع أدت إلى تشويش حركة السير وحدوث اكتظاظات مرورية شديدة في الأيام الأخيرة.

وأعلنت الشرطة وطواقم الطوارئ، صباح اليوم، استمرار إغلاق عدة شوارع في منطقتي شمالي وجنوبي البلاد، لغاية الآن، في أعقاب حالة الطقس والأجواء العاصفة والفيضانات.

وشهدت عدة بلدات عربية مثل الناصرة وسخنين والطيبة وكفر كنا وباقة الغربية وأم الفحم وغيرها تدفق كميات هائلة من مياه الأمطار الغزيرة وحدوث فيضانات وسيول في الشوارع والحارات، وتدفقت المياه إلى بعض المنازل المأهولة، وقامت طواقم الطوارئ والأهالي بمعالجة الحالات.

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وفي سياق متصل، توقع الراصد الجوي استمرار تأثير المنخفض الجوي، اليوم، إذ تكون الأجواء باردة وماطرة في كافة المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا وتساقط البرد في بعض المناطق. وفي ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة وخصوصًا في المناطق الجبلية.

أما يوم غد الجمعة، فيستمر تأثير المنخفض الجوي وتكون الأجواء باردة وماطرة في معظم المناطق، وتحديدا في وسط البلاد، ويضعف تأثير المنخفض الجوي في ساعات المساء والليل. في ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة وخصوصا في الجبال.