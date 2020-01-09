الكويت تفتتح مهرجان القرين الثقافي بـ"العاصفة سيمفوني"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتح مهرجان "القرين" الثّقافي في الكويت نشاطات دورته الـ26 مساء أمس، الأربعاء، بعرض موسيقي عالمي حمل عنوان "العاصفة سیمفوني"، على مسرح عبد الحسین عبد الرضا بمنطقة السالمیة، جنوبي العاصمة.

وتأتي "العاصفة سيمفوني" لتعزف موسيقى فيلم "العاصفة"، وهو أول فيلم كويتي روائي فيلم "العاصفة" من إنتاج عام 1965، ومدته 27 دقيقة بالأبيض والأسود في منطقة الخليج من بطولة الفنانين عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي، ومن إخراج محمد السنعوسي، ليحاول العرض تقديم هذا الفيلم الروائي بأسلوب موسيقي وعبر إعادة المؤثرات بشكل جديد، إلى جانب أوركسترا موسيقية، ليسمع الجمهور المؤثرات الصوتية وموسيقى الفيلم بشكل مباشر وبأسلوب جديد.

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وقال وزير الإعلام الكويتي، محمد الجبري، في كلمته خلال الافتتاح إن المھرجان، منذ انطلاقته الأولى العام 1994، أصبح علامة ثقافیة تبرز ألوان الإبداع وتجلیاته المختلفة من ثقافة وفن وأدب، مؤكّدًا أن الكویت أولت منذ مرحلة ما قبل الاستقلال أھمیة كبیرة للشأن الثقافي بمختلف روافده بما یمثله من عنصر ھام لحیاة المجتمع ومحورًا أساسیًا من محاور التنمیة المستدامة الشاملة ودافعا لتنشیط المبادرات الإبداعیة.

ويستمرّ المهرجان حتّى 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعرض وتقديم فعاليات وأنشطة ثقافية متنوعة، بينها ورشات عمل ومعارض فنيّة، إلى جانب الندوة الرئيسية بعنوان "الأدب في الكويت: الواقع.. التحديات.. الآفاق".

وانطلق مهرجان القرين في 1994 وتحول إلى تظاهرة ثقافية كبرى على خريطة المهرجانات الثقافية الإقليمية والدولية، وموسمًا للتلاقي الفكري والأدبي والفني، ورمز تلاقي الثقافة العربية والعالمية.