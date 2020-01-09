استطلاع: تحالفات أوسع في كلا المعسكرين لن تؤثر على النتائج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشر اليوم، الخميس، أن التحالفات السياسية المتاحة خلال الأسبوع المتبقي على إغلاق باب ترشيح القوائم لانتخابات الكنيست الـ23، لن تعزز من قوة المعسكرات السياسية، غير أنها قد تبعد الأحزاب الصغيرة عن خطر عدم تخطي نسبة الحسم، فيما تأتي النتائج غير حاسمة ومتقاربة على النتائج التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، ما يهدد باستمرار أزمة تشكيل حكومة إسرائيلية.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجري بواسطة معهد "ميدغام" لصالح موقع "واللا"، فإن النتيجة التي قد يحققها تحالف العمل – غيشر مع "المعسكر الديمقراطي" ("ميرتس" والحزب الديمقراطي بقيادة إيهود براك)، تتطابق مع النتيجة التي قد تحققها الأحزاب إذا خاضت الانتخابات بقوائم منفصلة، في حين، تحالف بين أحزاب "يمين الليكود"، يعزز من تمثيل المعسكر.

وتحصل "كاحول لافان" على 35 مقعدًا، وفقًا لنتائج الاستطلاع، فيما يحصل الليكود على 33 مقعدًا، وتحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها وتحتفظ بمقاعدها الـ13، فيما يحصل "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد في الكنيست الـ23، ليواصل احتلاله موقعًا مؤثرًا فيما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة.

وحصلت كتلة "شاس" الحريدية على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد، بينما يحصل "اليمين الجديد" بقيادة أييليت شاكيد ونفتالي بينيت، على 6 مقاعد، حسبما أظهرت نتائج الاستطلاع.

في حين، يحصل حزب "العمل" بالشراكة مع "غيشر" على 5 مقاعد، فيما ينخفض تمثيل قائمة "المعسكر الديمقراطي" التي تضم "ميرتس" و"إسرائيل ديمقراطية"، بمقعد واحد مقارنة بالانتخابات التي أجريت في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتحصل على 4 مقاعد.

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وتفشل أحزاب الصهيونية الدينية في تخطي نسبة السحم (3.25% من أصوات الناخبين)، في ظل الانقسام الحاصل بين رئيس "البيت اليهودي"، رافي بيرتس الذي تحالف مع "عوتسما يهوديت" الكهاني، وبين رئيس "الاتحاد القومي"، بتسلئيل سموتريتش، بيحث تحصل القائمة الأولى على 2.8% والثانية على 1.1%.

وبيّنت نتائج الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 506 أشخاص، بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%، فشل حزب "الخضر" برئاسة عضو الكنيست المنشقة عن "العمل" ستاف شافير، التي خاضت الانتخابات الأخيرة في تحالف مع "المعسكر الديمقراطي"، في تخطي نسبة الحسم وتحصل على 0.2% من أصوات الناخبين.

وجاءت تقسيم المعسكرات بموجب استطلاع الموقع على النحو الآتي: معسكر نتنياهو المتمثل بـ"كتلة اليمين" يحصل على - 55 مقعدًا، معسكر غانتس - 44 مقعدا، القائمة المشتركة - 13 مقعدًا، وليبرمان - 8 مقاعد.

وفي حال تحالف "العمل غيشر" مع "المعسكر الديمقراطي" ("ميرتس" والحزب الديمقراطي بقيادة إيهود براك)، وتحالفت أحزاب "يمين الليكود" لتضم كل من "اليمين الجديد" و"البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" و"عوتسما يهوديت"، فإن تمثيل الأحزاب سيكون على النحو التالي:

"كاحول لافان" – 34، الليكود – 32، القائمة المشتركة – 13، تحالف "العمل غيشر" مع "المعسكر الديمقراطي" – 9، "يسرائيل بيتينو" – 8، "شاس" – 8، "يهدوت هتوراه" – 8، اتحاد أحزاب اليمين – 8؛ وبذلك، فإن معسكر اليمين سيحصل على 56 مقعدًا، فيما يحصل معسكر غانتس على 43 مقعدا.