ريال مدريد لنهائي كأس السوبر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز نادي ريال مدريد رغم النقص العددي في صفوفه بسبب الإصابات على نادي فالنسيا بالنتيجة 3-1، الليلة الماضية، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني في نسختها التاريخية المقامة حاليا بمدينة جدة السعودية، وتأهل بجدارة إلى النهائي.

وجرت المباراة في ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، وقدم الفريق أداء رائعا على مدار شوطي المباراة وحقق فوزا مستحقا في هذه المباراة التي تمثل ضربة البداية في نسخة تاريخية للسوبر الإسباني الذي يقام بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى بعد إقامته بالشكل المعتاد على مدار الفترة بين عامي 1982 و2018.

وسيلتقي النادي الملكي في النهائي، يوم الأحد المقبل، مع الفائز من المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي، الخميس، بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على نفس الملعب.

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وحسم الميرينغي المباراة بشكل شبه تام في شوطها الأول من خلال هدفين سجلهما الألماني توني كروس (15) وإيسكو (39).

وأكد ريال مدريد في الشوط الثاني انتصاره بالهدف الثالث الذي سجله الكرواتي لوكا مودريتش (65)، قبل أن يحرز دانيال باريخو هدف حفظ ماء الوجه "للخفافيش" من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.